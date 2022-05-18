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Ученые обнаружили неожиданный побочный эффект интервального голодания

ETNT: отказ от завтрака при интервальном голодании приводит к потере мышечной массы

Фото: Ketut Subiyanto / Pexels

Ученые Гарвардской медицинской школы в ходе проведенного исследования обнаружили неожиданный побочный эффект интервального голодания. Об этом сообщает издание ETNT.

Специалисты провели эксперимент, чтобы выяснить, насколько оно эффективно для похудения людей с избыточным весом и диагностированным ожирением. Участникам в ходе исследования было рекомендовано каждый день есть все что угодно и в любых количествах с полудня до восьми вечера, а затем воздерживаться от приема пищи в течение 16 часов. Часть людей при этом добровольно выбрала более строгий вариант диеты и считала суточную калорийность потребляемой пищи.

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По результатам исследования ученые выявили, что без контроля калорийности пищи интервальное голодание не оказало существенного влияния на вес участников эксперимента. В то же время на основании анализа данных сбросивших вес добровольцев специалисты обнаружили важный недостаток диеты. Выяснилось, что столь длительный перерыв между приемами пищи и отказ от завтрака приводят к похудению за счет потери мышечной массы, а не из-за сжигания накопленных лишних жировых отложений.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что без силовых и кардиотренировок в сочетании с правильной диетой (например, средиземноморской) интервальное голодание практически бесполезно. Также специалисты рекомендовали при выборе данной системы питания не пренебрегать завтраком, чтобы не допустить потери мышечной массы.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев предупредил о смертельной опасности продуктов горения и запаха гари, которые образуются во время лесных пожаров. Специалист заявил, что при попадании в полость рта, ротоглотку и носоглотку они налипают на слизистые оболочки и могут вызвать развитие рака.

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Наталья Обрядина
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