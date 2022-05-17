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Отоларинголог рассказал о развитии рака из-за лесных пожаров

Врач Владимир Зайцев предупредил о смертельной опасности продуктов горения и запаха гари

Фото: Евгений Кузьмин / РИА Новости

Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о смертельной опасности продуктов горения, которые образуются во время лесных пожаров. Его слова приводит издание Ura.ru.

По словам Зайцева, продукты горения попадают в полость носа, ротоглотку и носоглотку, налипают на слизистые оболочки и даже могут привести к развитию рака.

«Если концентрация не очень высокая и имеет характер временный, то можно промыть полость носа, прополоскать рот, и на этом все закончится. А если человек живет и работает в регионе с лесными пожарами, то ему грозит опасность вплоть до развития онкологических процессов или как минимум предрасположенности к ним», — предупредил врач.

Специалист указал на то, что вещества, выделяющиеся во время лесных пожаров, способны нанести вред достаточно быстро, и одного запаха гари достаточно для развития вазомоторного ринита.

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Этот ринит, уточнил Зайцев, можно принять за аллергию.

«На самом деле такой ринит нейровегетативной формы в самом начале при дебюте лечится консервативно, а запущенные формы — уже хирургически», — заключил врач.

Ранее Зайцев заявил, что шум в ушах может представлять серьезную опасность для здоровья. Специалист предупредил, что, если данный недуг не лечить, он может оказать комплексное негативное влияние на качество жизни.

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Александра Лисица
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