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Врач предупредил о серьезной опасности шума в ушах для здоровья

Отоларинголог Зайцев заявил, что человек может впасть в депрессию из-за шума в ушах

Фото: shutterstock

Отоларинголог Владимир Зайцев заявил, что шум в ушах может представлять серьезную опасность для здоровья. Специалист в беседе с NEWS.ru предупредил, что, если данный недуг не лечить, он может оказать комплексное негативное влияние на качество жизни.

Врач сказал, что шум в ушах могут вызывать многие причины, среди которых — серная пробка, неврит слухового нерва или долгое нахождение в ушном проходе инородного тела. Появиться этот недуг может и у людей с хронической гипертонией.

Если игнорировать шум в ушах, он вряд ли пройдет самостоятельно и, скорее всего, со временем только усилится, добавил Зайцев. Это, по словам врача, окажет влияние на все сферы жизни человека. «Этим состоянием не стоит пренебрегать на сто процентов, иначе шум в ухе будет все сильнее и сильнее, вплоть до того, что можно сойти с ума. Это настолько человека грузит, что не позволяет полноценно работать, учиться, и пациент может впасть в депрессию, понимая безвыходность ситуации», — подчеркнул отоларинголог.

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В заключение Зайцев посоветовал не затягивать с лечением шума в ушах. Он сказал, что на извлечение серной пробки или инородного предмета нужно от трех до пяти минут. Неврит можно вылечить за две недели, если пациент вовремя обратился к специалисту. При грамотной терапии гипертонии шум в ушах также исчезнет довольно быстро.

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Наталья Обрядина
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