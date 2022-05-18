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Кремль прокомментировал информацию о суде над российским военным на Украине

Песков заявил об отсутствии информации о суде над российским военным на Украине

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Кремль по-прежнему не располагает данными о том, что на Украине якобы ведется суд над российским военным, обвиняемым в убийстве безоружного мирного жителя. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Собственно, возможности оказывать помощь в связи с отсутствием там нашего диппредставительства тоже у нас весьма ограничены, к сожалению», — ответил Песков на вопрос журналистов, будет ли оказана помощь россиянину.

Украина обвиняет 21-летнего Вадима Шишимарина в убийстве мирного жителя в Сумской области. Сообщалось, что первое заседание суда по этому делу прошло 13 мая.

В интервью RT отец военного Евгений Шишимарин сообщил, что его сын служил по контракту и попал в украинский плен. Он подтвердил, что власти Украины собираются судить военного за якобы убийство гражданского. «Он три раза стрелял из автомата — и то по деревяшкам. А тут человек. И попасть прицельно в него из машины, из окна...» — рассказал он.

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Варвара Кошечкина
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