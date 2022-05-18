Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Уход западных компаний назвали неопасным для Китая

Экономисты назвали неопасным для экономики Китая уход некоторых западных компаний

Фото: Florence Lo / Reuters

Опрошенные CNBC финансисты назвали неопасным для Китая и его экономики возможный уход западных компаний с местного рынка и перенос производственных мощностей в другие регионы.

Разговоры о возможном пересмотре западными производителями своей политики в отношении КНР и переносе мощностей в другие страны начались из-за новых жестких ограничений китайских властей в связи с очередной вспышкой коронавируса. На протяжении нескольких недель в крупнейших городах страны, включая Шанхай, действовал режим полного локдауна. На этом фоне некоторые западные компании объявили о возможном уходе на альтернативные рынки.

По мнению специалистов, нынешняя ситуация не способна оказать серьезное влияние на место Китая в мировой производственной и логистической системе. Отчасти это подтверждается официальной статистикой, согласной которой прямые иностранные инвестиции в КНР за январь-апрель выросли на 26,1 процента, инвестиции из США — на 50 процентов.

Финансисты отмечают, что вопрос переноса части производственных мощностей и логистических маршрутов из Китая обсуждается многими компаниями на протяжении довольно долгого времени. Одна из дополнительных причин — сложность получения деловых и рабочих виз в страну для западных специалистов.

Однако до сих пор не было выработано единого подхода к отказу от Китая в качестве хаба для производства и транспортировки продукции. Случаи переноса мощностей в другие страны по-прежнему остаются единичными.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало видео сдачи в плен украинских военных с «Азовстали»
Правительство Венесуэлы возобновило переговоры с оппозицией
Евросоюз предложил отдать попавшие под санкции активы для восстановления Украины
В Китае заявили о «новой волне безумия» в НАТО
Главный кардиолог Москвы назвала показатели опасного давления
Юрист объяснила порядок платы по кредиту при уходе банка из России
Уход западных компаний назвали неопасным для Китая
Нынешних европейских политиков назвали «политическим детским садом»
На Западе призвали не давать Украине «ложных надежд»
Китайцы назвали Россию самой близкой страной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.