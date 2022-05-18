Уход западных компаний назвали неопасным для Китая

Экономисты назвали неопасным для экономики Китая уход некоторых западных компаний

Опрошенные CNBC финансисты назвали неопасным для Китая и его экономики возможный уход западных компаний с местного рынка и перенос производственных мощностей в другие регионы.

Разговоры о возможном пересмотре западными производителями своей политики в отношении КНР и переносе мощностей в другие страны начались из-за новых жестких ограничений китайских властей в связи с очередной вспышкой коронавируса. На протяжении нескольких недель в крупнейших городах страны, включая Шанхай, действовал режим полного локдауна. На этом фоне некоторые западные компании объявили о возможном уходе на альтернативные рынки.

По мнению специалистов, нынешняя ситуация не способна оказать серьезное влияние на место Китая в мировой производственной и логистической системе. Отчасти это подтверждается официальной статистикой, согласной которой прямые иностранные инвестиции в КНР за январь-апрель выросли на 26,1 процента, инвестиции из США — на 50 процентов.

Финансисты отмечают, что вопрос переноса части производственных мощностей и логистических маршрутов из Китая обсуждается многими компаниями на протяжении довольно долгого времени. Одна из дополнительных причин — сложность получения деловых и рабочих виз в страну для западных специалистов.

Однако до сих пор не было выработано единого подхода к отказу от Китая в качестве хаба для производства и транспортировки продукции. Случаи переноса мощностей в другие страны по-прежнему остаются единичными.

