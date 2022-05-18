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В «Ференцвароше» ответили на вопрос об интересе к Дзюбе

В «Ференцвароше» заявили, что не интересуются российским форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В «Ференцвароше» ответили на вопрос об интересе к российскому форварду «Зенита» Артему Дзюбе. Слова представителя пресс-службы венгерского клуба передает РИА Новости.

«Этот игрок — не тема для наших обсуждений», — заявили в пресс-службе команды. В сезоне-2021/2022 будапештский клуб, который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, выиграл чемпионат Венгрии. Также команда стала обладателем Кубка страны.

Ранее стало известно, что Дзюба определился с тем, в каких чемпионатах он хочет продолжать карьеру. На данный момент на форварда претендуют клубы из России и Западной Европы. Дзюба ведет переговоры с обеими командами, однако желает выступать в Европе. Интерес к россиянину проявляла сербская «Црвена Звезда», однако игрок ответил на их предложение отказом.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом страны. В текущем сезоне Российской премьер-лиги нападающий забил 11 мячей в 26 матчах.

Дарья Коршунова
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