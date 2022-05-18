Пришедший в школу с кухонным ножом россиянин попал на видео

В Набережных Челнах мужчина пришел в школу с ножом, чтобы отомстить «обидчикам» сына

Пришедший в школу в Набережных Челнах с кухонным ножом 39-летний россиянин попал на видео. Запись публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, как мужчина в черной футболке заходит в учебное учреждение и достает нож. Размахивая им, он начинает спорить с вахтершей.

По сведениям издания, человек на видео — отец 11-летнего четвероклассника; он пришел в школу для того, чтобы отомстить «обидчикам» сына. От жены мужчина узнал, что их ребенок не вернулся вовремя домой. Также от знакомых женщина узнала, что мальчика видели в грязных брюках и он якобы жаловался на то, что его пинали другие дети. Выпив две бутылки пива, отец направился в школу, где начал спорить с вахтершей, которая попросила его убрать нож в пакет и сказала, что мальчик ушел домой сразу после уроков.

При выходе из учебного учреждения мужчину задержали полицейские, позже он был арестован на 10 суток. Выяснилось, что ранее он был судим за самовольное оставление части и отсидел год в колонии-поселении. Стражам порядка найденный позже школьник признался, что его никто не обижал, а штаны он испачкал во время прогулки.