UKHSA: в Великобритании выявили еще два случая заражения человека оспой обезьян

Еще два человека заразились оспой обезьян в Великобритании. Об этом сообщает британское Агентство по здравоохранению (UKHSA), передает РИА Новости.

Отмечается, что один случай заражения выявлен в Лондоне, другой — на юго-востоке Англии. Общее число заболевших в стране достигло 9 человек.

Ранее представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что пока риски дальнейшего распространения болезни минимальны. Там порекомендовали избегать контактов с больными животными и воздерживаться от употребления в пищу мяса диких животных, а также от контактов с ними.

Оспа обезьян похожа на натуральную оспу, о победе над которой было официально объявлено в 1980 году. Большинство зараженных оспой обезьян выздоравливают в течение нескольких недель, однако в редких случаях она приводит к летальному исходу. В Нигерии вспышка оспы обезьян случилась в 2017 году.