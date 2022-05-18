Аксенов порассуждал о будущем Крыма, Запорожья и Херсонской области

Аксенов заявил, что Крым, Херсонская и Запорожская области будут в границах одной страны

Будущее Крыма, Херсонской и Запорожской областей — быть в границах одного государства. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов, его слова передает РИА Новости.

«Я вижу точно: будущее наше вместе в границах одного государства. Юридический способ достижения цели — это не мои полномочия», — порассуждал глава Крыма.

При этом он выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин не оставит без помощи народ, который обозначил, как единое целое с россиянами.

«Поэтому мы относимся к людям на освобожденных территориях как к россиянам», — добавил Аксенов.

11 мая зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой о принятии региона в состав России. По его словам, руководство не планирует проводить референдум и создавать республику.