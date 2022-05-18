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Кремль оценил идею о введении пошлин на российскую нефть

Песков заявил, что введение Западом пошлин на нефть России приведет к ее подорожанию

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Введение Западом пошлин на российскую нефть приведет к поиску покупателями альтернативных источников и ее подражанию. Так оценил идею официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это вопрос экономической целесообразности, покупателям нефти придется платить больше или искать альтернативные источники», — заявил он.

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Ранее стало известно, что представители Министерства финансов США планируют предложить европейским странам ввести пошлины на российскую нефть в качестве более быстрой альтернативы прямому нефтяному эмбарго. Такая мера, по мнению американской стороны, поможет сохранить российскую нефть на рынке при ограничении доходов Москвы от экспорта сырья.

Главы МИД стран Евросоюза не смогли разблокировать 16 мая вопрос о нефтяном эмбарго в отношении России из-за серьезных разногласий. Ранее Венгрия наложила вето на запрет импорта нефти из России.

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Платон Щукин
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