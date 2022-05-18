Минобороны отчиталось об уничтожении Су-25 и МиГ-29 ВСУ

Представитель Минобороны Конашенков заявил, что российские ПВО сбили Су-25 и МиГ-29 ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили Су-25 и МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По сообщению Конашенкова, украинские самолеты были сбиты в небе Донецкой народной республики (ДНР) и Харьковской области Украины. Кроме того, российская армия уничтожила 15 украинских беспилотников и восемь снарядов системы залпового огня «Смерч».

Всего, по сообщению Минобороны, с начала операции Россия уничтожила 172 самолета, 125 вертолетов и 927 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что ее целями являются денацификация и демилитаризация Украины.