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Жена мужчины с ампутированными половыми органами пожаловалась на вопросы о сексе

New York Post: жена американца без половых органов пожаловалась на вопросы о сексе

Кадр: Sabia and Loren / YouTube

Жительница американского штата Монтана, вышедшая замуж за мужчину без половых органов, руки и ног, пожаловалась на вопросы о сексе, которые им часто задают. Об этом пишет издание New York Post.

В 2019 году 20-летний Лорен Шауэрс работал на стройке, не справился с управлением автопогрузчиком и упал с 15-метровой высоты. Автопогрузчик рухнул на американца и придавил нижнюю часть его тела. Чтобы спасти жизнь Шауэрса, врачам пришлось ампутировать его таз, ноги и большую часть правой руки. Он остался жив, но не может самостоятельно передвигаться и до сих пор мучается от хронических болей.

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21-летняя Сабия Райхе, с которой мужчина встречался еще до происшествия, решила остаться с ним и позднее стала его женой. Ей приходится ухаживать за мужем, мыть его и менять ему колостомическую сумку. Сейчас пара пытается собрать деньги на новый протез руки.

Женщина признается, что их часто спрашивают, как им удается заниматься сексом. «Это очень личный вопрос, на который мы не собираемся давать ответ и даже не будем намекать на него, потому что невежливо о таком спрашивать, — заявила она. — Вы же не станете узнавать у случайных пар на улице, как они занимаются сексом. То, что у нас другие жизненные обстоятельства, не дает права задавать нам такие вопросы».

Ранее сообщалось, что в Великобритании 40-летний мужчина вошел в историю, сломав пенис. Его случай стал первой задокументированной травмой подобного рода в британской медицине.

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Олег Парамонов
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