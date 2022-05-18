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Вышел первый трейлер сериала «Женщина-Халк» от Marvel

Опубликован первый полноценный трейлер сериала «Женщина-Халк» от студии Marvel

Вышел первый полноценный трейлер грядущего сериала «Женщина-Халк». Ролик был опубликован на официальном YouTube-канале Marvel Entertainment.

Главную героиню нового проекта киновселенной студии Marvel сыграла канадская актриса Татьяна Маслани. В шоу также появятся Марк Руффало в роли Брюса Бэннера и Тим Рот в образе Эмиля Блонски, известный как суперзлодей Мерзость. Отмечается, что это первое появление британского артиста в картине Marvel со времен кинофильма «Невероятный Халк» 2008 года выпуска.

Сериал расскажет историю юристки Дженнифер Уолтерс — сестры Брюса Бэннера, которая после переливания крови получает способность превращаться в зеленое существо, обладающее огромной силой. Премьера «Женщины-Халк» состоится 17 августа на стриминг-сервисе Disney+.

Сергей Равин
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