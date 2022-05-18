Психолог объяснила причину зависимости от соцсетей

Психолог Дурловски: зависимость от соцсетей может сигнализировать о депрессии

Психолог и кандидат наук Паула Дурловски объяснила неожиданную причину зависимости от социальных сетей. По ее словам, соцсети могут стать способом избегать реальность и сигнализировать о психологических проблемах, о чем она сообщила в статье для Psychology Today.

«Все больше людей приходят ко мне на терапию и говорят: "Мне все время скучно! Все, что я делаю весь день — это постоянно проверяю свой телефон. Боюсь, что жизнь проходит мимо меня"», — поделилась случаем из практики Паула Дурловски.

По ее словам, скука — это вполне нормальное чувство, которое периодически присутствует в жизни каждого человека. Но если скука перерастает в хроническую, а бессилие и тревога ощущаются перманентно на протяжении каждого дня, то, по мнению психолога, это может свидетельствовать о развивающейся депрессии или об иных неразрешенных психологических проблемах. Поэтому она считает, что «зависание» в социальных сетях порой не безобидно, как кажется на первый взгляд.

Чтобы обнаружить причину зависимости, психолог советует обратить внимание, на частоту использования соцсетей и задать себе вопросы: «Использую ли я и соцсети, чтобы заглушить тревогу и беспокойство? Использую ли я соцсети, чтобы избежать тревожную жизненную ситуацию?». По мнению Дурловски, когда человек использует механизмы избегания эмоций, подавляя или заменяя их на просмотр чужой жизни в сети, он упускает радости настоящего момента.

«Но есть и хорошие новости!» — обнадеживает психолог. Развитие самосознания и способности регулировать чувства поможет справиться со взлетами и падениями в жизни, научиться проживать эмоции и избавиться от порочной потребности в соцсетях. Она перечислила ряд рекомендаций, которые эффективны в подобных случаях.

Если человек постоянно испытывает скуку, то Дурловски советует каждый день делать хотя бы одно дело, которое приносит настоящее удовольствие. «Занимаясь любимым делом, мы привносим в нашу жизнь новую позитивную энергию и избавляемся от скуки», — отмечает она. Кроме того, она подчеркивает, что не стоит быть слишком самокритичными, так как все-таки можно позволять себе время от времени испытывать скуку, ведь это абсолютно нормальное для человека чувство.

Психолог также рекомендует вести дневник чувств, который поможет распознавать собственные чувства. Выход из так называемой зоны комфорта — еще одно полезное действие для избавления от скуки. «Осознайте, что вы хотели бы попробовать, но не решались сделать из-за страха или неуверенности в себе. Сделайте сознательное усилие, чтобы реализовать то, что дает вам глубокое чувство радости и трепета», — заключила Дурловски.

Ранее психолог назвала способ отказывать людям без чувства вины. Он уверена, что за неумение отказывать кроется желания получить одобрение от окружающих.

