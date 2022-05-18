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Социологи составили портреты сторонников и противников спецоперации

РБК: социологи составили портреты сторонников и противников спецоперации

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Социологи составили портрет сторонников и противников специальной военной операции России на Украине. Данные приводит социологическая компания Russian Field, результаты исследования есть в распоряжении РБК.

Так, выяснилось, что против чаще выступают молодые люди и граждане с минимальным доходом. Также стало известно, что женщины поддерживают спецоперацию реже мужчин (52 процента против 59 процентов). Среди противников также оказались представители науки, культуры и СМИ. В числе сторонников — сотрудники правоохранительных органов и госслужащие.

59 процентов опрошенных поделились, что не стали бы отменять спецоперацию, будь у них такая возможность. 29 процентов, напротив, отменили бы.

Социологи также пришли к выводу, что среди наименее обеспеченных слоев населения более трети респондентов настроены против спецоперации. В основном это те, кому не хватает денег даже на еду.

Больше всего сторонников в Дальневосточном и Центральном округах, выступающих против — в Северо-Кавказском и Сибирском. Также по результатам исследования стало известно, что среди граждан, побывавших за границей, больше противников спецоперации — 34 процента против 25 процентов не выезжавших за границу.

4 мая ВЦИОМ опубликовал результаты исследования, согласно которому более половины россиян — 61 процент — считают, что специальная военная операция на Украине скорее сплотила страну. Кроме того, объединение вокруг президента в условиях западных санкций поддерживает 81 процент граждан.

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Алина Гончарова
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