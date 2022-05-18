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На звезду «Эйфории» Сидни Суини подали в суд из-за попавших в сериал купальников

Бренд купальников LA Collective подал в суд на актрису Сидни Суини из-за присвоенных вещей
Сидни Суини

Сидни Суини. Фото: IMAGO / Norbert Scanella / Globallookpress.com

Бренд купальников подал в суд на американскую актрису Сидни Суини из-за вещей, которые она получила бесплатно в рамках контракта. Об этом сообщает TMZ.

Представители марки LA Collective заявили, что Суини получила набор бикини из линейки Somewhere Swimwear с обещанием рекламировать комплект у себя в соцсетях. Однако позже артистка разорвала соглашение с компанией без объяснения причин.

Суини не вернула вещи, и в бренде заметили, что она носила эти купальники как минимум в пяти эпизодах сериала «Эйфория» канала HBO. В компании подчеркнули, что выручку от сотрудничества с актрисой они оценивали как минимум в три миллиона долларов, теперь от нее хотят возмещения этих убытков.

Ранее стало известно, что Сидни Суини помолвилась со своим бойфрендом Джонатаном Давино. 24-летняя актриса получила от 37-летнего Давино кольцо с бриллиантом. Известно, что они встречались около трех лет.

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Сергей Равин
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