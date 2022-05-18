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Напавший с ножом на мужчину приморский таксист попал на видео

Опубликовано видео с приморским таксистом, который с ножом напал на мужчину

Напавший с ножом на мужчину приморский таксист попал на видео. Кадры в среду, 18 мая, опубликовало издание «Газета.Ru».

По данным издания, конфликт начался ранним утром в городе Артем после того, как прохожий сделал замечание водителю. На кадрах видно, как один мужчина пытается избежать драки. Другой настроен агрессивно, бьет прохожего руками и ногами, бросает в оппонента камень, а затем возвращается к машине и берет из нее нож. Судя по видеозаписи, прохожий не получил ножевых ранений.

На данный момент полиция разыскивает запечатленного на видео агрессора.

Леонид Микуляк
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