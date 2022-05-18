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Психолог назвала способ побороть страх темноты у детей

Психолог Хадарцева: нельзя оставлять детей одних в темной комнате, если они боятся

Фото: Clint McKoy / Unsplash

Психолог Юлия Хадарцева назвала способ помочь ребенку побороть страх темноты. В интервью для News.ru она рассказала, как контент в соцсетях может способствовать развитию никтофобии, и дала родителям рекомендации, как можно справиться со страхами ребенка.

Психолог считает, что большинство детей в возрасте от трех до семи лет сталкивается с боязнью темноты. Хадарцева объяснила, что, не имея возможности разглядеть предметы в темноте, ребенок не может ни на что визуально «опереться» в пространстве и испытывает страх перед «темной» неизвестностью.

Борьба с подобным страхом радикальными методами, по мнению психолога, опасна для психики. «С точки зрения психологии детства за боязнью темноты могут стоять эмоциональные потрясения и стрессы: ребенок сидел в темной комнате в качестве наказания или перенял страхи тревожных родителей, испытывавших те же переживания в своем детстве. Ни в коем случае нельзя своих детей оставлять одних в темной комнате, если они боятся», — сообщила она.

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Хадарцева также советует обратить внимание на информацию, которая окружает ребенка в социальных сетях. «Обязательно нужно смотреть, какой контент потребляет ребенок в различных соцсетях. Важно, чтобы там не было сцен насилия», — предупредила родителей психолог. Чтобы помочь ребенку спокойно заснуть и перестать пугаться пространств с выключенным светом, она советует читать добрые сказки на ночь и совершать спокойные прогулки перед сном.

Ранее психолог объяснила связь между детством и неудачами в личной жизни. По ее словам, детские травмы могут помешать обрести любовь и найти подходящего партнера.

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Елена Матвиенко
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