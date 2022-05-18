Бастрыкин велел установить причастных к обстрелу ВСУ курского села Теткино

Глава СКР поручил расследовать обстрел Украиной курского села Теткино и сахарного завода

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин дал поручение провести расследование по факту обстрела села Теткино Курской области со стороны Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Глава СКР велел зафиксировать преступление киевского режима и дать уголовно-правовую оценку противоправным действиям военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью привлечения их к уголовной ответственности.

По данным СКР, украинские вооруженные формирования 17 мая произвели обстрел пограничного пункта в Теткино и территории сахарного завода, расположенного на окраине села. Огонь был подавлен российскими пограничниками и военнослужащими.

О начале специальной операции 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, ее целями являются «денацификация и демилитаризация» Украины. После ее начала в отношении России были введены беспрецедентные экономические санкции. Глава государства заявил, что Россия успешно преодолевает их.