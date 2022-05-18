Кадыров рассказал об удовольствии от уничтожения «нечисти» на Украине

Глава Чечни Кадыров заявил, что участники СВО на Украине уничтожают «нечисть» с улыбкой

Участники специальной военной операции (СВО) на Украине уничтожают противника с удовольствием и улыбкой. С таким заявлением на марафоне «Просвещение» общества «Знание» выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Прямая трансляция выступления Кадырова велась на странице общества во «ВКонтакте».

Бойцов ВСУ Кадыров описал словом «нечисть» и заявил о радости от возможности с ней бороться.

«Хвала Всевышнему, что есть приказ (о спецоперации), что есть у нас возможность воевать против них. Вы же видели, как наши ребята воюют, какие у них улыбки на лицах, как они с удовольствием уничтожают эту нечисть» — заявил глава Чечни.

По словам Кадырова, в случае победы ВСУ, «мир разрушится» и «бескультурие будет во всем мире». События на Украине он описал словом «сатанизм» и назвал его главной угрозой для России. Среди признаков украинского «сатанизма» Кадыров перечислил снос памятников российским деятелям культуры и политики и атаку на российского посла в Польше.

Ранее глава Чеченской республики заявил, что не стоит ждать объявления мобилизации в России — нужно самим «мобилизироваться» вокруг президента.

О начале специальной операции на Украине и в Донбассе 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, ее целями являются «денацификация и демилитаризация» Украины.