Бывшего заммэра Ярославля приговорили к десяти годам за взятки

Бывшего заммэра Ярославля Бадаева осудили на десять лет колонии строгого режима за взятки

Красноперекопский районный суд приговорил бывшего заместителя мэра Ярославля по вопросам градостроительства 42-летнего Рината Бадаева к десяти годам колонии строгого режима за получение взяток в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Также ему назначили штраф в размере 22 миллионов рублей и запретили занимать должности на госслужбе в течение 11 лет.

Судом и следствием установлено, что в период с ноября по декабрь 2019 года Бадаев получил от руководителя подрядной организации 390 тысяч рублей за помощь при заключении госконтрактов на ремонт проездов в Ярославле на сумму более 12 миллионов рублей. Всего директор фирмы должен был передать заммэра плату в размере 10 процентов от цены контракта, однако в 2020 году при передаче очередной части суммы чиновника задержали.

Выяснилось, что в тот же период Бадаев предложил руководителю другой подрядной организации за взятку в шесть миллионов рублей помочь ему заключить договор на выполнение проектных работ по строительству школы на сумму более 10 миллионов рублей. После того как на счет фирмы поступил аванс в размере трех миллионов рублей, чиновник получил за содействие 1,8 миллиона рублей.