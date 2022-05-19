Власти России захотели поддержать продажи бриллиантов

Минфин сообщил о планах отменить НДС на покупку бриллиантов частными инвесторами

В Министерстве финансов России планируют отменить налог на добавленную стоимость (НДС) на покупку бриллиантов частными инвесторами, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение ведомства.

О планах либерализовать оборот алмазов и бриллиантов на внутреннем рынке 18 мая упоминал замглавы Минфина Алексей Моисеев. По его словам, инициатива должна поддержать алмазодобывающую компанию «Алроса», из-за санкций столкнувшуюся с «серьезными проблемами». Традиционно власти помогали предприятию в период кризисов через закупки камней в Гохран.

«Алроса» продает бриллианты частным инвесторам по особой программе, которая дает возможность обратной реализации на одном из регулярных аукционов, пояснили в компании. С марта интерес к программе вырос в несколько раз, поскольку бриллианты рассматривают как альтернативу вложениям в золото в условиях валютных ограничений, уточнили в «Алросе». НДС на золото был отменен в марте, в том числе мера была призвана поддержать золотодобывающие компании.

Однако аналитик «Финама» Алексей Калачев предполагает, что спрос на инвестиционные камни вряд ли будет иметь массовый характер в силу не очень высокой ликвидности, хотя отмена НДС была бы желательна. Глава аналитической группы «Ренессанс Капитала» по металлургии и горнодобывающему сектору Борис Синицын пояснил, что создание ликвидного рынка в данном случае является более сложной задачей, чем с золотом, из-за наличия как минимум четырех факторов оценки стоимости, в отличие от одного у золота — массы.

«Алроса» играет серьезную роль на мировом рынке — на компанию приходится около трети мирового объема драгоценных камней, и санкции в ее отношении вызвали в отрасли панику на фоне возможной нехватки продукции. Сама компания в начале апреля признала невозможность выплаты в срок купона по долларовым еврооблигациям с погашением в 2024 году.