Кремль прокомментировал план Италии по Украине
В Кремле в настоящее время не знают деталей плана Италии по Украине, но приветствуют участие всех, кто может способствовать урегулированию. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Пока мы, к сожалению, не знаем деталей этого плана, мне неизвестно, доводилось ли это как-то по дипломатическим каналам, это мы узнали из СМИ», — подчеркнул представитель главы государства.
Ранее издание la Repubblica сообщило, что Италия предложила план урегулирования кризиса на Украине, который состоит из четырех этапов. По информации СМИ, документ, составленный МИД при участии правительственного дворца Киджи, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.
О начале спецоперации России на Украине стало известно 24 февраля. В обращении к гражданам президент страны Владимир Путин объяснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе.