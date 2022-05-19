«Газпром» предупредили о возможных проблемах при ремонте трубопроводов

«ИНТРА» уведомила «Газпром» о высоких рисках срыва текущих и будущих контрактов

«Газпром» может столкнуться с трудностями при проведении безостановочного ремонта газопроводов. Один из ключевых подрядчиков газовой компании по выполнению этого вида работ — ООО «Сервисная Компания ИНТРА» (город Санкт-Петербург) — уведомила «Газпром» о высоких рисках срыва текущих и будущих контрактов в соответствующем письме за подписью президента компании Александра Шилова.

В письме говорится, что для работ по врезке под давлением на объектах «Газпрома», а также на объектах дочерних организаций компании «ИНТРА» использует оборудование компании Furmanite (Великобритания), произведенное в США».

Ссылаясь на беспрецедентные экономические санкции со стороны недружественных по отношению к России стран, сервисная компания предупредила «Газпром» о высоких рисках срыва работ в рамках заключенных и будущих контрактов в силу того, что она может лишиться возможности «своевременно и качественно производить ремонт и регламентное техническое обслуживание иностранного оборудования с использованием оригинальных запасных частей».

Данное оборудование, как отмечается в письме, не внесено в реестр «Газпрома».

В феврале 2022 года после начала спецоперации ЕС и США расширили санкции, запрещающие экспорт оборудования для российского нефтегазового сектора. В частности, в документе о новых санкциях ЕС сказано: «Совет ЕС запретил новые инвестиции в российский энергетический сектор, а также ввел всеобъемлющие ограничения на экспорт оборудования, технологий и услуг для энергетической отрасли». При этом, по данным Eurostat, в 2021 году из EС в Россию нефтесервисного оборудования было поставлено на сумму около 1,3 миллиарда евро.

Для снижения рисков срыва работ по безостановочному ремонту на объектах «Газпрома» и его дочек «ИНТРА» обещает найти и сертифицировать оборудование другого авторитетного производителя, а также включить его в соответствующий реестр «Газпрома».