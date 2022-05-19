В Москве рассказали о новой тенденции на ЕГЭ

Заммэра Ракова заявила, что выпускники московских предпрофклассов выбирают профильные ЕГЭ

Московские школьники, которые выпускаются из предпрофессиональных классов, в основном выбрали на ЕГЭ-2022 профильные предметы. Всего экзамен в этом году будут писать 88 тысяч человек. Такие подробности раскрыла заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Предпрофессиональное образование в старших классах дает школьникам возможность заранее получить понимание о том, с какой областью они бы хотели связать свою дальнейшую жизнь. Мы видим, что выбор подростками предпрофессиональных классов вполне осознанный. Большинство сдают выпускные экзамены именно по своим направлениям», — подчеркнула заммэра.

Ракова также уточнила, что профильную математику в 2022 году будут сдавать 94 и 92 процента выпускников инженерных и ИТ-классов соответственно. Те, кто учился в медицинских классах, выбрали биологию (88 процентов выпускников) и химию (79 процентов).

Заммэра отметила, что предпрофессиональные классы позволяют школьникам знакомиться с востребованными в Москве специальностями и осознанно выбирать свой профиль обучения. В столице открыты медицинские, инженерные, академические, кадетские, педагогические, предпринимательские, медиа- и ИТ-классы. Обучение в этих классах позволяет выпускникам успешно сдавать профильные экзамены и поступать в ведущие вузы страны.

50 000 человек обучаются в предпрофессиональных классах в Москве

Проекты по предпрофессиональному образованию реализуют с 2015 года, партнерами выступают ведущие вузы, научные организации и высокотехнологичные компании.

Для подготовки к сдаче ЕГЭ школьники могут принять участие в тренировочных экзаменах по общеобразовательным предметам в формате ОГЭ и ЕГЭ на базе Центра независимой диагностики Московского центра качества образования, отметила Ракова.

«Мы стараемся создать множество возможностей для того, чтобы школьники могли бесплатно готовиться к экзаменам. (...) В этом году тренировочные экзамены по английскому, математике, информатике, географии и физике сдали более 133 тысяч учеников 9 и 11 классов, — сказала заммэра. — Востребован и сервис самодиагностики в библиотеке МЭШ. С его помощью ребята могут подготовиться к оценочным работам по отдельным темам программы, к работам по итогам модуля, четверти, года и, разумеется, к государственной итоговой аттестации».

Помимо сервиса самодиагностики, который включает в себя задания разного уровня сложности, подготовиться к одному из самых востребованных экзаменов по информатике поможет новая виртуальная лаборатория «Информатика». Она позволяет пройти 1000 тестов и более 10 тысяч заданий по информатике.