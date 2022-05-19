Стало известно об отъезде сотрудников Google из России

WSJ сообщила, что большинство сотрудников офиса Google в России покинули страну

Большинство сотрудников российского офиса Google покинули Россию, выехав в Дубай. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В то же время часть сотрудников решила уволиться из компании и остаться в стране. В публикации отмечается, что подобные отъезды подчеркивают ухудшение отношений Москвы с западными технологическими компаниями с тех пор, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. По данным издания, фактически это означает прекращение коммерческого присутствия Google в России. Как утверждает WSJ, сотрудников компании в России в ближайшее время не останется.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.