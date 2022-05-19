Россиян захотели лишить налоговых льгот за покупку иностранных акций

ЦБ захотел запретить покупку акций иностранных компаний через ИИС

Центробанк захотел запретить приобретение акций иностранных компаний через индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) и таким образом лишить россиян налоговых льгот при таком виде вложений. О готовящейся инициативе рассказал глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев, которого цитирует «Интерфакс».

«На днях к нам поступил на оценку законопроект об увеличении размеров взноса на все виды ИИС до трех миллионов рублей, при этом предлагается запретить инвестиции с ИИС в иностранные ценные бумаги. Мы намерены поддержать этот законопроект, предложив заменить запрет на инвестиции в иностранные ценные бумаги на ограничение их доли на ИИС», — сказал Тимофеев.

ИИС появились в 2015 году по инициативе правительства, которое собиралось таким образом стимулировать вложения в отечественный фондовый рынок. Владельцам ИИС, открытых у брокеров или инвесткомпаний, доступны самостоятельные или доверительные операции с ценными бумагами. При этом счет должен оставаться открытым не менее трех лет.

При соблюдении этого условия держатель может рассчитывать на один из двух видов налогового вычета: в размере прироста капитала от операций с ценными бумагами или в размере 13 процентов от суммы, внесенной на ИИС в течение года (не более 400 тысяч рублей).

В конце апреля с похожей инициативой выступал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. При этом в ЦБ тогда заверяли, что не обсуждают таких мер. 18 мая Минфин заявил о подготовке концепции единого налогового вычета для долгосрочных инвестиционных инструментов.