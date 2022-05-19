Терапевт разрешил мужчинам носить телефон в брюках

Врач Звонков попросил носить телефоны в сумке или верхней одежде

Врач-терапевт Андрей Звонков ответил на вопрос о том, безопасно ли носить телефон в брюках для мужского здоровья. Его слова приводит РИАМО.

По словам Звонкова, частота, на которой работает телефон, относится к категории микроволнового излучения. «Она может быть использована для, скажем так, приготовления пищи, если б только была более мощной, как в микроволновке. Там мощность почти до киловатта доходит. А у телефона — милливатты», — разрешил мужчинам носить телефон в брючном кармане врач, добавив, что напряженность поля на расстоянии 10 сантиметров низкая и может ничего нагреть даже на доли градуса.

Он отметил, что интенсивность излучения перестает быть достаточной для вредного воздействия на расстоянии пяти сантиметров от телефона. «Поэтому, если вы хотите кому-то сделать гадость, положите ему телефон в трусы», — привел пример Звонков.

При этом Звонков рекомендовал соблюдать «гигиену» при использовании приборов с микроволновым излучением: носить телефон в верхней одежде, рюкзаке или сумке, использовать для разговора Bluetooth-гарнитуру, освобождая руки и избегая от близкого контакта с телефоном. Женщин врач попросил не носить телефон на поясе и у груди. «У телефона есть свойство, о котором мало кто думает. Когда вы находитесь далеко от базы (вышки сотовой связи), телефон на более высокую мощность включает свой передатчик. Вот тут он начинает свой сигнал усиливать и быстро сажать аккумулятор», — напомнил он.

Если же уехать далеко в деревню, где нет плотного покрытия вышками сотовой связи, предостерег специалист, то телефон начнет «светиться как лампочка» — то есть усиливать излучение.

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