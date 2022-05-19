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Бывшего главного ростовского налоговика приговорили к 11 годам колонии

Экс-главу УФНС Ростовской области приговорили к 11 годам колонии за взятку в 100 млн руб

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Ростове-на-Дону суд признал бывшего начальника управления ФНС по Ростовской области Владимира Шелепова виновным в получении взятки в 100 миллионов рублей и мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, по поручению Шелепова бизнесмен Абдулкадир Гаджиев договаривался с гражданами о взятках. Кроме того, бывший главный ростовский налоговик вместе с начальником отдела выездных проверок МИФНС №16 Дмитрием Белекчи похитил из федерального бюджета 24 миллиона рублей.

По статье о взяточничестве суд назначил Шелепову 11 лет колонии, Гаджиеву — девять лет колонии. За мошенничество Шелепову дали еще восемь лет, а Белекчи — семь, однако по этой статье их освободили от наказания в связи с истечением сроков давности.

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Мария Рубникович
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