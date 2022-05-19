На Украине предложили лишить СБУ части функций

Депутаты Верховной Рады предложили лишить СБУ функции военной контрразведки

Депутаты Верховной Рады предложили лишить Службу безопасности Украины (СБУ) части функций. Об этом сообщает ТАСС.

Украинские депутаты внесли в парламент законопроект, предлагающий внесение изменений в законы «О Службе безопасности Украины» и «О разведке» и передачу функции военной контрразведки от СБУ Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны республики.

Также отмечается, что документ предполагает переименование ГУР в Службу военной разведки и контрразведки Украины.

Ранее советник по коммуникациям украинского Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапян сообщила, что с 24 февраля в республике было зарегистрировано 420 уголовных дел, связанных с госизменой и коллаборационизмом. Она также отметила, что в рамках этих дел физически были вручены около 70 подозрений.