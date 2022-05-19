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На Украине предложили лишить СБУ части функций

Депутаты Верховной Рады предложили лишить СБУ функции военной контрразведки

Фото: РИА Новости

Депутаты Верховной Рады предложили лишить Службу безопасности Украины (СБУ) части функций. Об этом сообщает ТАСС.

Украинские депутаты внесли в парламент законопроект, предлагающий внесение изменений в законы «О Службе безопасности Украины» и «О разведке» и передачу функции военной контрразведки от СБУ Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны республики.

Также отмечается, что документ предполагает переименование ГУР в Службу военной разведки и контрразведки Украины.

Ранее советник по коммуникациям украинского Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапян сообщила, что с 24 февраля в республике было зарегистрировано 420 уголовных дел, связанных с госизменой и коллаборационизмом. Она также отметила, что в рамках этих дел физически были вручены около 70 подозрений.

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Алевтина Запольская
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