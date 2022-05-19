МИД Швейцарии сообщил, что вновь откроет дипломатическое представительство в Киеве

Швейцария решила вновь открыть посольство в Киеве, закрытое в феврале. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики.

«Швейцария сможет в ближайшие дни вновь открыть свое представительство на месте [в Киеве], которое было временно закрыто в конце февраля», — заявили в дипломатическом ведомстве.

В МИД отметили, что «на первых порах» посол Клод Вильд прибудет в Киев с четырьмя сотрудниками посольства. Решение об открытии посольства было принято после изучения Министерством иностранных дел и Минобороны Швейцарии условий безопасности в украинской столице.

Представительство Швейцарии в Киеве было закрыто с 28 февраля. Его функции передали посольствам в Кишиневе и Бухаресте, а также непосредственно в МИД в Берне.

