Дочь Оззи Осборна чуть не погибла при пожаре

Дочь музыканта Оззи Осборна Эйми Осборн чуть не погибла при пожаре в студии

Дочь музыканта Оззи Осборна Эйми чуть не погибла при пожаре, который произошел в голливудской студии звукозаписи. Об этом ее мать, телеведущая Шэрон Осборн, сообщила в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Она рассказала, что лишь людям, находившимся в помещении, удалось спастись. «Душераздирающе, что кто-то погиб сегодня в этом огне, и мы посылаем наши молитвы этому человеку и его семье. То, что произошло сегодня, ужасно. Я очень надеюсь, что в будущем такие здания будут лучше контролировать с точки зрения пожарной безопасности», — написала Шэрон Осборн.

Как сообщает Los Angeles Times, в результате пожара пострадали два человека, один мужчина погиб. Также пострадали пожарные, прибывшие на место происшествия.

38-летняя Эйми Осборн — певица, актриса, старшая дочь Оззи и Шэрон Осборн. Ее брат и сестра Джек и Келли прославились благодаря реалити-шоу «Осборны», в то время как Эйми отказалась от участия в проекте, так как боялась, что это негативно отразится на ее музыкальной карьере.