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Главный акционер Avito решил продать свою долю

Главный акционер Avito компания Prosus решила продать свои акции

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Главный акционер Avito, компания Prosus, решила выйти из российского бизнеса и продать свою долю, сообщается на сайте предприятия.

«25 марта 2022 года мы сообщили об отделении российского бизнеса Avito от нашей OLX Group. После завершения этого операционного отделения Prosus теперь решила выйти из российского бизнеса. Мы начали поиск подходящего покупателя для наших акций в Avito», — сказано в публикации.

Prosus — нидерландская интернет-группа, выступающая одним из крупнейших технологических инвесторов в мире. Согласно информации на сайте компании, она фокусируется на секторах доставки продуктов, финтеха и технологий образования на рынках, как Индия, Россия и Бразилия.

Акции компании на бирже в Амстердаме на торгах 20 мая растут на 2,88 процента.

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Платон Щукин
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