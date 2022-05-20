В Белоруссии заявили об отголосках нацизма в санкциях Запада

Постпред Белоруссии при ООН Рыбаков заявил об отголосках нацизма в санкциях Запада

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков заявил об отголосках нацизма в санкциях Запада. Об этом сообщает РИА Новости.

«Задолго до событий на Украине, когда в отношении Беларуси вводились санкции, поскольку Западу не понравились итоги наших президентских выборов, одним из оснований для них был якобы запрос на санкции со стороны самого народа Беларуси», — подчеркнул он.

Рыбаков добавил, что преподносилось это, как будто санкции принесут свободу гражданам страны. По его словам, западные государства утверждали, что ограничительные меры — «это и есть свобода, санкции освобождают». «Мы уже слышали подобные заявления ранее. Правда, вместо слова санкции, использовалось слово "труд". "Труд освобождает"», — отметил он.

По его словам, Западу пора серьезно задуматься над своей политикой и гибко подойти к ее корректировке. Он считает, что еще не поздно принять правильное решение. «Мы согласны с призывом генерального секретаря ООН о необходимости отказа от санкций и реинтеграции производства продовольствия и удобрений Беларуси во всемирные рынки», — сказал он. Рыбаков отметил, что это важный шаг на пути обеспечения международной продовольственной безопасности.

Постпред подчеркнул, что Белоруссия готова работать со всеми заинтересованными сторонами. По его словам, правительство рассмотрит любые конструктивные предложения без каких-либо политических предубеждений.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные санкции подтолкнули Москву и Минск к интенсивному развитию. «Эти санкции все-таки во многом нас подтолкнули заниматься своими делами, не смотреть по сторонам. Видеть не только то, что там хорошо, но и создавать это хорошо у себя», — заявил политик.