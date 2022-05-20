Представители крупного бизнеса запустили ассоциацию «Байкал без пластика»

Бизнес, НКО, образовательные учреждения создали ассоциацию «Байкал без пластика»

Представители бизнеса, НКО, государственных и образовательных учреждений объявили о создании ассоциации «Байкал без пластика». На встрече в Иркутске стороны подписали соответствующий меморандум.

Участниками Ассоциации стали En+ Group Олега Дерипаски, сеть супермаркетов «Слата», РТ-НЭО Иркутск, Сбербанк, Гранд Байкал, Иркутский Государственный Университет (ИГУ), Центр развития Байкальского региона (БАЙКАЛ.ЦЕНТР), ФГБУ «Байкальский Заповедник», ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и благотворительный фонд «Подари планете жизнь».

Как отметил Александр Шмидт, ректор Иркутского государственного университета, доктор химических наук, профессор: «Пластик, безусловно, упрощает жизнь людей, делает ее более удобной, но в то же время способен образовывать микроформы. Сегодня научное сообщество находится в самом начале дискуссии, но совершенно очевидно, что проблема негативного влияния микропластика на окружающую среду — очень серьезная и глобальная». Шмидт добавил, что важно уже сейчас принимать меры по снижению уровня микропластика, его улавливанию, выделению и переработке.

Так, члены Ассоциации выступают за снижение оборота одноразовой пластиковой продукции в центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в Прибайкальских регионах, обеспечение прибайкальских регионов инфраструктурой раздельного сбора отходов и развитие системы рециклинга, а также за распространение экологической культуры среди населения и туристов. Дорожная карта совместных действий членов Ассоциации «Байкал без пластика» будет разработана в течение месяца.

По итогам подписания меморандума, участники Ассоциации провели круглый стол «Байкал без пластика: вымысел или реальность?», на котором обсудили состояние озера, проблемы обращения с отходами, неорганизованного туризма и перспективы волонтерского движения. «Байкал без пластика — это очень сложная задача, — считает исполнительный директор сети супермаркетов «Слата» Ярослав Шиллер. — Изучая сложившуюся ситуацию, мы должны понимать, что эта проблема не на год, не на два, этот проект на 50 лет и больше».

Как сообщил Антон Бутманов, директор по устойчивому развитию En+ Group, компания последние три года ведет научный мониторинг экосистемы озера совместно с биологическим институтом МГУ, Сибирским федеральным университетом, Иркутским государственным университетом. «Они отбирают пробы и анализируют состав воды, в том числе на наличие микропластика. На сегодня выводы ученых неутешительны. Высокая концентрация этих веществ объясняется плачевным состоянием туристической инфраструктуры и постоянно растущим потоком отдыхающих. По разным оценкам, в этом году Байкал могут посетить до 5 миллионов человек. Именно поэтому проблема не потеряет свою актуальность и исследования нужно обязательно продолжать», — добавил Бутманов.

Директор по развитию «БАЙКАЛ.ЦЕНТРа» Теймур Магомедов считает, что проблемы экологии Байкала необходимо решать комплексно. «Мусор, сточные и подсланевые воды, содержащие нефтепродукты, несанкционированные свалки — все это составляющие неорганизованного туризма. В настоящий момент потоки туристов на Байкале должным образом не регулируются, отсутствует полноценная инфраструктура по их обслуживанию. Чтобы изменить ситуацию, "БАЙКАЛ.ЦЕНТР" разработал стратегический мастер-план города Байкальска». По его словам, проект включает в себя причальные сооружения для безопасной заправки, сдачи сточных вод кораблей, центры сбора твердых коммунальных отходов, пункты раздельного сбора бытового мусора и многое другое. Магомедов считает, что именно использование современных подходов по управлению туристической логистикой позволит данной модели снизить антропогенное влияние человека на озеро.

Учредитель ООО «РТ-НЭО ИРКУТСК» Артем Мищенко также обратил особое внимание на проблему стихийного туризма. «Чтобы береговая линия озера оставалась чистой, следует создавать условия для людей. Если говорить про Ольхонский район и южную часть Байкала, мы максимально выносим объекты переработки от берега Байкала. Не менее важной составляющей является раздельный сбор отходов и, конечно, комплекс просветительских мероприятий, направленных на повышение экологической культуры», — сказал он.

