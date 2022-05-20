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«Газпром» пообещал судиться с Финляндией

«Газпром экспорт» пообещала отстаивать интересы в арбитражном суде

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Дочерняя компания «Газпрома», «Газпром экспорт» пообещала отстаивать свои интересы в арбитражном суде в споре с Финляндией, которая отказалась платить за поставляемый газ рублями, пишет РБК.

«"Газпром экспорт" будет защищать свои интересы в арбитражном разбирательстве доступными средствами», — говорится в заявлении компании.

Также уточняется, что до конца рабочего дня 20 мая оплата за поставленный в апреле газ не поступила. В связи с этим дальнейшие поставки приостанавливаются.

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Об отказе платить в соответствии с представленной Россией схемой финская компания Gasum заявила 17 мая. При этом она передала контракт с «Газпромом» в арбитражный суд.

Ранее об отказе от исполнения условий Москвы по оплате газа рублями заявляли несколько европейских энергетических компаний. Из -за этого в апреле «Газпром» прекратил поставки в Польшу и Болгарию.

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Платон Щукин
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