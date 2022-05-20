Глава НАО ответил на данные о полете иностранного самолета-разведчика в регионе

Глава НАО Бездудный опроверг данные о полете иностранного самолета-разведчика над регионом

Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный назвал фейком данные о полете иностранного самолета-разведчика над регионом. На эти сведения он ответил в Telegram.

По словам губернатора, 19 мая вдоль российской границы на расстоянии 25 километров действительно пролетал американский самолет, следовавший из Норвегии в неизвестном направлении. «И, разумеется, под контролем наших ПВО», — подчеркнул Бездудный.

Он отметил, что подобная информация «вбрасывается с целью напугать жителей северных регионов».

Ранее сообщалось, что воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили с помощью ракет два дивизиона зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 и «Бук-М1» Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Минобороны, дивизион ЗРК C-300 уничтожила авиация в Николаевской области Украины, а «Бук-М1» — в районе Славяногорска Донецкой народной республики (ДНР).