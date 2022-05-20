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Сбер отмечен высшей наградой FRG за лояльность зарплатных клиентов

Сбер признан банком с самой высокой лояльностью зарплатных клиентов в стране

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Сбер признан банком с самой высокой лояльностью зарплатных клиентов в стране. Такие данные приведены в исследовании Frank Research Group «Рынок зарплатных проектов — 2022», по итогам которого впервые были названы лучшие продукты банков в области зарплатных проектов (премия Frank Payroll Awards). Сбер получил высшую награду премии в номинации «Высокая лояльность зарплатных клиентов».

«Мы уделяем первостепенное внимание пользовательскому опыту наших зарплатных клиентов. Поэтому, получая зарплату в Сбере, люди одновременно получают доступ к широкому спектру привилегий, дающих дополнительную выгоду от сотрудничества с банком. Это сниженные ставки по кредитам, скидки по страховым продуктам, бонусы в различных компаниях экосистемы Сбера и уникальный сервис "Деньги до зарплаты", который позволяет на один месяц взять взаймы до половины зарплаты по низкой ставке. Все эти привилегии собраны в разделе "Поступления" мобильного приложения СберБанк Онлайн, что обеспечивает быстрый доступ к ним, — рассказала Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка. —Мы рады, что и наши клиенты, и эксперты Frank Research Group высоко оценили нашу работу с зарплатными проектами, и продолжим совершенствовать все процессы и сервисы, связанные с обслуживанием зарплатных клиентов».

Исследование Frank Research Group «Рынок зарплатных проектов — 2022» дает самое полное представление о рынке зарплатных проектов, включая оценку объемов рынка и долей участников, обзор тарифов, продуктового предложения и функциональности дистанционных каналов взаимодействия с клиентом, оценку клиентского опыта и анализ бизнес-показателей банков. Оно проводилось с помощью анкетирования розничных клиентов зарплатных проектов, онлайн-опроса компаний — клиентов зарплатных проектов, экспертных интервью с банками, анализа данных банков и метода «тайных покупок».

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Татьяна Романова
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