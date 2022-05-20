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Названы полезные привычки для худеющих

Врач Елена Тихомирова назвала контрастный душ полезной привычкой для худеющих

Фото: Hannah Xu / Unsplash

Врач Елена Тихомирова рассказала, что выполнение ежедневных ритуалов может добавить мотивации худеющим и перечислила полезные привычки. Об этом сообщают «Известия».

По словам специалистки, контрастный душ или холодное обливание, благодаря смене температур, способствуют повышению уровня выработки гормонов, улучшают настроение и тонизируют организм.

Также Тихомирова посоветовала худеющим контролировать количество выпиваемой жидкости. «Норма жидкости при похудении — примерно два литра в сутки, то есть один литр на 30 килограммов массы тела. Воду пить в течение дня. Отличным ритуалом будет с утра натощак выпивать один-два стакана воды. Два стакана воды натощак — ровно столько воды мы теряем за ночь с выдыхаемым воздухом», — объяснила она.

Врач порекомендовала составлять четкий план питания на следующий день, а по вечерам принимать расслабляющую ванну с любой морской солью и содержанием магния. «Дело в том, что магний — это минерал, который прекрасно проникает через кожу и способствует нормализации нервной системы. А все худеющие люди иногда бывают недовольны тем, что им приходится есть меньше», — отметила она.

Тихомирова назвала еще одной полезной привычкой любую физическую активность после ужина, например, ежевечерние прогулки. «Дело в том, что вечернее движение очень активно способствует лимфодвижению и уходу лишней отечности. Также небольшая физическая нагрузка на ночь способствует понижению уровня сахара и уровня инсулина и активно запускает жиросжигание», — объяснила врач.

Кроме того, она предложила худеющим взвешиваться каждое утро натощак. По ее словам, когда человек регулярно видит уход веса, это его очень дисциплинирует и настраивает на положительный лад.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что прием витаминов может привести к нежелательным последствиям. Она предупредила о риске набора веса из-за витаминов.

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Рузанна Акмалтдинова
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