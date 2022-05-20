Эндокринолог предупредила о риске набора веса из-за витаминов

Эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что витамины могут привести к набору веса

Эндокринолог Зухра Павлова предупредила, что прием витаминов может привести к нежелательным последствиям. Об этом сообщает Sputnik.

По словам специалистки, витамины провоцируют возникновение чувства голода, поскольку «разгоняют» метаболизм. В результате повышается аппетит и появляется риск набора веса. «Дополнительные килограммы набираются в период приема витаминов не потому, что эти препараты сами по себе содержат калории, а потому, что они стимулируют желание есть», — объяснила она.

Павлова посоветовала людям, которые регулярно принимают витамины, больше заниматься спортом и двигаться, чтобы сжечь калории. Она рекомендует им не смотреть телевизор или отвлекаться на другие дела во время еды. «Если мы так поступаем, то мы плохо пережевываем пищу и стараемся ее быстро проглотить. В результате она плохо усваивается и не дает насыщения, а это, в свою очередь, способствует увеличению количества пищи, которую мы съедаем», — заключила она.

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