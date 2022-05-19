Отказ от сахара назвали причиной проблем со здоровьем у некоторых людей

Нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что отказ от сахара опасен для здоровья

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что отказ от сахара может стать причиной проблем со здоровьем у некоторых людей. Об этом сообщает «Москва 24».

Специалист назвал спортсменов наиболее подверженными риску и объяснил, что для них исключение сладкого из рациона может быть особенно опасно. По его словам, у людей, занимающихся спортом, высокий метаболизм и энергетические потребности, поэтому важно, чтобы они получали достаточное количество сахара.

Арзамасцев отметил, что сахар — это быстрый углевод, то есть один из самых простых источников энергии для организма. Без него получать энергию станет сложнее, и появится опасность клеточного голода. «Человек будет получать энергию из других элементов, и есть риск того, что он будет терять белки. То есть в этом случае он будет терять мышечную ткань», — объяснил нутрицилог.

По словам специалиста, другим людям отказ от сахара не вреден, а даже полезен. «Можно отказываться от сахара, ничего страшного не будет. Есть простые углеводы, есть сложные. Отказ от простых углеводов при наличии сложных углеводов обычному человеку вреда не нанесет», — заключил он.

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