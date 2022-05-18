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Названа норма употребления воды в день

Врач Надежда Чернышова посоветовала в день пить 30 миллилитров воды на килограмм веса

Фото: Manki Kim / Unsplash

Врач-терапевт Надежда Чернышова назвала норму употребления воды в день. В разговоре с «Вечерней Москвой» она посоветовала пить 30 миллилитров воды на килограмм веса.

Так, человеку весом 70 килограммов следует употреблять два литра сто миллилитров жидкости в сутки, включая воду в составе супа, чая, компота и других продуктов.

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Также Чернышева развеяла миф, что из-за воды появляется отечность. По ее словам, для этого нужно выпивать слишком большое количество жидкости. «Вода в адекватном количестве не приведет к отекам — это касается только людей с почечной недостаточностью, так как почки плохо работают и не успевают переработать объем. Здоровому человеку нужно пить воду, чтобы не было отеков», — объяснила она.

Врач предупредила, что избыток воды может причинить вред организму, так как при этом нарушается концентрация солей, а низкая концентрация микроэлементов в крови способна привести к тяжелым состояниям вплоть до остановки сердца.

Ранее врач-диетолог Елена Тихомирова развеяла мифы о вреде кофе и рассказала, как этот напиток помогает худеть. Она утверждает, что кофе представляет собой естественный аноректик и может использоваться для подавления аппетита.

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Рузанна Акмалтдинова
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