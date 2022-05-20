Военный эксперт оценил идею об отмене предела по возрасту для контрактников

Военный эксперт Юлин считает, что рост числа контрактников может снизить число призывников

В ГД предложили отменить предел по возрасту для первого контракта на службе

Начало событий в новости В ГД предложили отменить предел по возрасту для первого контракта на службе

Повышение предельного возраста для заключения первого контракта на службу в Вооруженных силах (ВС РФ) может привести к увеличению числа контрактников. В частности, в армию пойдут безработные россияне. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт, публицист Борис Юлин.

Он добавил, что увеличение числа контрактников может сократить число призывников, то есть прошедших первичную военную подготовку. «Каждый набранный контрактник — это непризванный призывник, который пройдет мимо службы», — сказал Юлин.

При этом собеседник «Ленты.ру» отметил, что считает не совсем верным рассматривать контрактную армию по умолчанию как профессиональную. По его мнению, важно, чтобы у служащих по контракту был опыт и чтобы они не успевали утратить свои навыки.

Идти туда будут не специалисты, а безработные, которые, может быть, и специалисты, но вероятность этого не особо высока Борис Юлин военный эксперт

В качестве более эффективного способа обеспечения армии специалистами Юлин назвал обучение россиян в военных академиях и училищах.

«Специалистов армия должна готовить постоянно сама, то есть нужны хорошие подготовленные кадры. Они не берутся за счет контракта, они берутся за счет военных училищ, людей, которые не по контракту служат, а людей, которые идут служить на всю жизнь», — уверен эксперт.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы внесли законопроект об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы. Одним из авторов документа является бывший заместитель министра обороны России, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Сегодня в качестве предельного возраста для заключения первого контракта установлена планка в сорок лет для россиян и в тридцать лет для иностранцев.