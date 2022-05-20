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Российского военнослужащего осудили за случайное убийство сослуживца пощечиной

Томский суд приговорил сержанта к 1,8 года за случайное убийство сослуживца пощечиной

Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Томский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему-контрактнику по делу об убийстве сослуживца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимому переквалифицировали обвинение со статьи 105 УК РФ («Убийство») на 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и назначили наказание на срок один год и восемь месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также суд частично удовлетворил гражданский иск родственников погибшего о компенсации морального вреда на сумму 800 тысяч рублей.

Суд установил, что проходящий военную службу по контракту старший сержант выпивал с сослуживцами на даче 6 ноября 2020 года. Во время застолья он вспомнил старую обиду на товарища, они стали ругаться, тот оскорблял сержанта, и он дал пощечину приятелю, от которой тот упал с дивана и ударился головой, перестав подавать признаки жизни. Сержант, отметив, что зрачки потерпевшего не реагируют на свет, перенес тело в лодку и выплыл на ней на середину реки Обь. Там он сбросил погибшего в воду, его тело до сих не найдено.

Суд решил, что сержант, при нанесении удара потерпевшему, не предвидел его смерти.

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Любовь Ширижик
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