В отношении россиянина возбудили дело за попытку поджечь здание горадминистрации
В Крыму в отношении 27-летнего жителя Евпатории возбудили уголовное дело о покушении на совершение теракта. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
По данным спецслужбы, ночью россиянин облил синей и желтой краской здание администрации города, а затем попытался его поджечь, метнув бутылку с зажигательной смесью. Довести преступление до конца злоумышленник не смог, потому что смесь, влетев в окно, потухла.
Своим поступком россиянин хотел выразить протест против специальной военной операции России на Украине.
В ФСБ уточнили, что мужчина выбрал объектом теракта здание мэрии, так как оно находится рядом с его домом. Злоумышленник заранее продумал маршруты отступления и учел расположение камер видеонаблюдения.
О преступлении 16 мая сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Александр Лоскутов. Тогда отмечалось, что мужчина только облил здание краской.