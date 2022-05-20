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В отношении россиянина возбудили дело за попытку поджечь здание горадминистрации

В отношении жителя Евпатории возбудили дело о покушении на теракт

Кадр: Telegram-канал Talipovonline

В Крыму в отношении 27-летнего жителя Евпатории возбудили уголовное дело о покушении на совершение теракта. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

По данным спецслужбы, ночью россиянин облил синей и желтой краской здание администрации города, а затем попытался его поджечь, метнув бутылку с зажигательной смесью. Довести преступление до конца злоумышленник не смог, потому что смесь, влетев в окно, потухла.

Своим поступком россиянин хотел выразить протест против специальной военной операции России на Украине.

В ФСБ уточнили, что мужчина выбрал объектом теракта здание мэрии, так как оно находится рядом с его домом. Злоумышленник заранее продумал маршруты отступления и учел расположение камер видеонаблюдения.

О преступлении 16 мая сообщил исполняющий обязанности главы администрации города Александр Лоскутов. Тогда отмечалось, что мужчина только облил здание краской.

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Мария Рубникович
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