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Полиция задержала подозреваемого в вандализме в Крыму

Полиция задержала облившего краской вход в администрацию Евпатории

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Полицейские задержали подозреваемого в вандализме в крымском городе Евпатория. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы администрации города Александра Лоскутова.

Инцидент произошел утром в понедельник, 16 мая. По версии следствия, подозреваемый вылил на вход в здание синюю и желтую краску. Правоохранители устанавливают мотивы и обстоятельства преступления.

Отмечается, что здание администрации является памятником культурного наследия.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке суд арестовал женщину за осквернение памятника герою Советского Союза Рихарду Зорге. По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 10 мая. Женщина облила памятник краской и скрылась. В скором времени ее задержали. В отношении нее завели дело по части 1 статьи 214 («Вандализм») УК РФ.

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Мария Рубникович
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