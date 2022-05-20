Еврокомиссия призвала не идти в покупке газа на поводу у России

Вице-президент ЕК Тиммерманс заявил о ненормальности оплаты российского газа в рублях

Европейские компании должны оплачивать российский природный газ исключительно в долларах и евро, как это прописано в контрактах, и не идти на поводу у России, требующей оплату в рублях. Об этом в эфире эстонского телеканала ERR заявил вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс.

Он призвал не поддаваться на «трюк», который использует президент России Владимир Путин, стараясь удержать на плаву Центробанк. Тиммерманс подчеркнул, что такая практика является нарушением режима санкций, введенных в связи с действиями российских войск на Украине.

По словам еврочиновника, требования российской стороны являются нарушением договоров, и согласие крупных европейских газовых компаний пойти на это нельзя считать нормальным.

Путин поручил перевести газовые контракты с недружественными странами на рублевую форму оплаты 23 марта. Он объяснил, что Россия больше не может доверять платежам в долларах и евро. Схема, которую предложили европейским партнерам, предусматривает открытие в Газпромбанке двух счетов — в иностранной и российской валютах.

Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что из 54 иностранных клиентов «Газпрома» половина открыли счета в Газпромбанке для оплаты в рублях. По его словам, в ближайшие дни Россия окончательно поймет, кто согласился, а кто отказался от изменений условий договора.

К настоящему времени понятно, что на российские условия не согласились Польша и Болгария. Поставки газа в эти страны прекращены. В ближайшее время остановки импорта ожидает и Финляндия.