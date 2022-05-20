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Генерал Золотов наградил офицеров Росгвардии

Офицерам Росгвардии присвоили звание Героев России
Александр Белоглазов

Александр Белоглазов. Фото: пресс-служба Росгвардии

Глава Росгвардии генерал Виктор Золотов вручил медаль «Золотая звезда» полковнику Александру Белоглазову и полковнику полиции Андрею Фроленкову за участие в специальной операции России на Украине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

За мужество и героизм офицерам присвоили звание Героев России. По словам Золотова, замкомандира отряда ОМОН полковник Фроленков руководил подразделением, которое без единого выстрела захватило стратегически важный объект, а начальник спецназа «Витязь» Белоглазов грамотно организовал действия бойцов на опасном направлении, занимая удобные для ведения огня позиции.

Как уточнил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале, под руководством Белоглазова «Витязь» за время спецоперации на Украине овладел 18 опорными пунктами противника, подавил более 50 огневых точек и уничтожил 30 единиц бронетехники.

Кроме того, когда колонна тактической группы «Витязя» попала в засаду у переправы, Белоглазов спас своих подчиненных. Он сумел отвести часть людей на безопасное расстояние, а сам, сформировав офицерскую группу, вернулся под минометный обстрел. Разминировав мост, его группа вывела из-под огня и остальных бойцов.

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Мария Рубникович
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