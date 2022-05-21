Вирусолог оценил вероятность возникновения пандемии оспы обезьян в мире

Вирусолог Альтштейн заявил, что вероятность развития пандемии оспы обезьян близка к нулю

Главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил вероятность возникновения пандемии оспы обезьян в мире. Он заявил в беседе с ТАСС, что шансы на это близки к нулю, поскольку заразность патогена снижается.

«Нет, я думаю, что это невозможно. То есть так категорически никогда говорить нельзя, но вероятность этого близка к нулю», — указал вирусолог.

Альтштейн добавил, что вирус оспы обезьян хорошо изучен, он не способен вызывать крупные пандемии. Если инфекция переходит от животного к человеку, то последний переносит ее «тяжело и заразно», однако при передаче между людьми контагиозность снижается.

Экспеорт подчеркнул, что такое развитие событий в природе вируса, и даже если появится его отличающийся вариант, то вряд ли он будет способен спровоцировать пандемию.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев сообщил, что оспа обезьян, случаи заражения которой уже выявили во Франции, Великобритании, Швеции, Бельгии и Италии, могла возникнуть по ряду причин. По одной из них, вирус попал в среду, где возможна передача контактным путем. Или же передача стала возможна из-за того, что сейчас многие люди не привиты от оспы человека. Специалист не исключил, что патоген мутировал и получил возможность передаваться от человека к человеку.