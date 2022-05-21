В Венгрии нашли способ сохранить поставки российской нефти в ЕС

Глава МИД Венгрии Сиярто предложил ЕС эмбарго на морские поставки нефти РФ взамен наземных

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто нашел способ сохранить поставки российской нефти в Европейский союз (ЕС), предложив союзу ввести эмбарго на морские поставки российской нефти взамен наземных. Его слова приводит РИА Новости.

«Если Евросоюз... желает наказать Россию в вопросе нефти, то необходимо ввести эмбарго на морские поставки нефти», — сказал глава МИД, обхяснив, что такие поставки составляют наибольшую долю поставок российской нефти в Европу, в то время как трубопроводные поставки составляют меньшинство.

Как считает министр, если страны ЕС решат сделать исключение в вопросе санкций РФ для поставок по трубопроводам, то экономики европейских стран продолжат работать. «Кроме того, тогда и ЕС достигнет своей цели», — сказал он.

Ранее Сийярто предрек, что экономика Венгрии окажется уничтоженной без поставок российской нефти. Министр также отметил, что технологически для переработки нефти, отличной от российской, понадобится 550 миллионов евро инвестиций.